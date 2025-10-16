El Turismo Pista desembarca en el Autódromo Provincia de La Pampa del 17 al 19 de octubre, y todas las miradas estarán puestas en la Clase Uno y Nicolás Benito. El piloto olavarriense llega como líder sólido del campeonato con 268,5 puntos, y con una ventaja de 100,5 unidades sobre su inmediato perseguidor, Juan Peruggini, quien suma 168.

Con 268,5 unidades y cuatro victorias en la temporada, Benito necesita alcanzar los 291 puntos en esta presentación. Si alcanza esa cifra en La Pampa, será automáticamente campeón de la Clase Uno, incluso si Peruggini lograra el puntaje perfecto en estas dos fechas restantes. Es decir, el líder del campeonato necesita sumar 22,5 puntos más y con ello se coronará campeón sin depender de ningún otro resultado.

Las combinaciones posibles para que Benito festeje en Toay son amplias

Si Peruggini consigue la pole, gana su serie y la final —es decir, el máximo puntaje posible—, Benito igualmente será campeón si finaliza entre el segundo y el octavo puesto en la final.

Incluso con un noveno lugar, podría asegurarse el título si suma puntos extra con una pole position o un quinto puesto en la serie.

Otras alternativas también lo favorecen:

10° en la final con P4 en serie.

11° en la final con P2 en serie.

12° en la final con P1 en serie.

o 13° combinando pole y victoria en su serie.

Con estas múltiples opciones, el piloto de Olavarría llega a La Pampa con todo a favor para consagrarse campeón de forma anticipada de la Clase Uno del Turismo Pista 2025, rubricando una temporada que lo tiene como gran protagonista desde el inicio.

fuente: www.aptp.com.ar