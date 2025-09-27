El Turismo 4000 Argentino visita el autódromo de Paraná para llevar a cabo la octava fecha del campeonato. Para el olavarriense fue un sábado ya que logró hacer el mejor tiempo en la clasificación, pero por un problema en la caja de cambios se retrasó en la serie en donde llegó 6to.

Por primera vez la categoría vista el escenario entrerriano en donde ayer se realizaron tres tandas de entrenamientos y durante este sábado se llevó a cabo el entrenamiento restante, la clasificación y las series.

En la “clasifica” Nicolás Villamayor se adueñó del mejor tiempo con un sólido andar del Ford que lo dejó muy bien parado para la serie. Cuando la batería se puso en marcha tomó al piunta y dominó con autoridad, hasta la vuelta final en donde se trabó la caja y cayó al sexto lugar.

“El auto funciona muy bien, yo me adapté muy bien al circuito, habíamos arrancado muy bien el sábado. En la última vuelta de la serie, que la veníamos ganando con una buena ventaja, se trabó la caja y finalmente llegue sexto. Pero tenemos un potencial para poder avanzar en la carrera de mañana”, contó Nicolás en contacto con 11.60 Competición.

Mañana la final se pondrá en marcha a partir de las 10 de la mañana, el olavarriense largará desde la 6ta fila.