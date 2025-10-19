El “Segundo Taraborelli” de Tres Arroyos es la sede para la séptima fecha y anteúltima del calendario de las categorías Mayores del Sudeste.

A José Ignacio Furch fue la referencia de la clasificación para Mar y Sierras A en una “clasifica” apretada con 11 autos encerrados en 1 segundo. "Pigu" consiguió la pole con un tiempo de 37.889, segundo quedó el puntero del campeonato Matías Álvarez a solo 30 Milesimas del piloto de Pigüé y tercero terminó Diego González a 23 centesimas.

Manuel García y Matías Baños serán los 5 que pelearán por el Súper 5 y el ganador conseguirá el mejor cajón de partida en la primera batería.

Guillermo Ruppell otra vez quedó primero en la clasificación general con un tiempo de 40.320, segundo quedó Pedro Macerata a 47 milésimas del de Oriente y en el último escalón del podio finalizó Alfredo Pérez a 13 centésimas, la dupla Irigoyen//Marlats y la dupla Vieytes// Vieytes culminaron 4to y 5to respectivamente

En Minicross Gonzalo Belio Fauret consiguió su segunda pole consecutiva, el Piloto local consiguió su segunda pole consecutiva en el año con un registro de 41.115, Gustavo García finalizó en la segunda ubicación a 128 milésimas, y el podio lo completó Alejandro Cabrera a +0.134 de la punta mientras que Matías Pereyra y Nicolás Cernuda completaron los 5 primeros.

Fabrizio Girado se quedó con "el uno" en la clasificación de la séptima de la clase B con un tiempo de 39.197, segundo se ubicó el Subcampeón Leonel Reynosa a 191 milésimas respecto al Poleman y en el último escalón del podio quedó Federico Pedone a 21 Centesimas de Girado.

Marcelo Vidal y Matías Campos completaron los 5 de adelante. así quedó la General de Mar y Sierras B