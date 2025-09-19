A media mañana las categorías del Centro en conjunto con la dirigencia de la subcomisión de automovilismo del club Estudiantes, tomaron al determinación de suspender la competencia que estaba previsto este fin de semana en el circuito “La Bota”.

El pronóstico desfavorable para la jornada de mañana, que incluye un alerta amarillo por tormentas, obligó a tomar esta determinación. En primera instancia se manejó la posibilidad de realizar toda la actividad el día domingo, pero posteriormente esto se descartó y se resolvió postergar la competencia para el fin de semana venidero.