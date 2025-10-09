El pronóstico de lluvia para el fin de semana se mantuvo firme desde el día lunes por lo que la decisión que se adopto se veía venir. Ayer se suponía que este iba a ser el desenlace, pero al mismo tiempo los directivos del Moto Club Tres Arroyos, con Ángel Perri a la cabeza, trabajaban para asegurarse que contarían con los servicios para poder realizar la carrera, teniendo en cuenta que el próximo domingo 19 es el día de la madre.

Con esto resuelto y considerando que el pronóstico no cambiaba, se optó en conjunto con la Asociación de Corredores, por confirmar la suspensión en la jornada del jueves vitando así que emprendan viaje hacía Tres Arroyos.

De esta manera la 7ma fecha se realizará el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, mientras que el premio coronación está previsto para los días 8 y 9 de noviembre en San Cayetano.