Se reasfalta el “Oscar Mauricio Franco"

Desde principio de semana comenzaron las tereas en el trazado azuleño que se centralizaron en la recta principal y están a cargo de la empresa BRUNO Construcciones.

“Se estaba rompiendo por eso llamamos a la empresa que había lo había hecho y se acercó a mirarlo para evaluar cómo estaba. Nos dijo que era el momento de hacer un reasfaltado en los lugares complicados ya que tenía las maquinas disponibles”, contó Guillermo Grierson presidente de la institución.

Esto se suma a las tareas que se fueron realizando en el predio en el cual se ha evolucionado notablemente, “Fue un año de mucho trabajo y a su vez fue difícil porque la lluvia nos complicó y nos hizo perder varias carreras. Nos vamos preparando para la próxima temporada que esperamos tener bastante actividad”, agregó el directivo azuleño.