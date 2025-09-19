A pocas horas de que cerrara la inscripción para la séptima fecha, se conoció la decisión de cancelar la competencia y pasarla al próximo fin de semana en el trazado del Club Independiente de San Cayetano.

El pronóstico de lluvia estaba firme desde hace unos días, pero hace unas horas se emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas, por lo que, de común acuerdo, se decidió reprogramar la competencia para el próximo fin de semana.