APPS
Se suspendió la carrera en San Cayetano
En la tarde de este jueves se decidió suspender la competencia de APPS que estaba pactada para este fin de semana en San Cayetano por el mal clima. Para gran parte de la provincia de Buenos Aires, rige una alerta amarilla por fuertes tormentas.
A pocas horas de que cerrara la inscripción para la séptima fecha, se conoció la decisión de cancelar la competencia y pasarla al próximo fin de semana en el trazado del Club Independiente de San Cayetano.
El pronóstico de lluvia estaba firme desde hace unos días, pero hace unas horas se emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas, por lo que, de común acuerdo, se decidió reprogramar la competencia para el próximo fin de semana.