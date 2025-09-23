Una vez más APPS debió suspender la 7ma fecha que se iba a disputar este fin de semana en el autódromo “parque” del club Independiente de San Cayetano.

Durante la jornada del lunes, esta posibilidad comenzó a tomar fuerza ya que había protagonistas que habían decidido no correr, debido a que solamente a 15 días está la carrera con pilotos invitados en el AMCO.

La Asociación de pilotos realizó un relevamiento y se encontró que el parque era menor a las 30 unidades. Esto le fue informado al club y se tomó la determinación de suspender la competencia.

“Diego se comunicó con nosotros y nos explicó la situación, lamentablemente con ese parque no podemos hacer la carrera, eran cerca de 25 autos los que estaban en condiciones de correr, con ese número no se puede hacer”, explicó Julio Cariac, presidente de la Subcomisión de automovilismo del club Independiente.

Si bien resta la confirmación, la categoría iría directamente al AMCO para disputar la 7ma fecha del torneo con pilotos invitados y luego rearmar el calendario.