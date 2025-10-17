Un buen parque tendrán las Mayores en su visita al circuito del Moto Club, que marcará la anteúltima fecha del torneo que finalizará en el mes de noviembre en San Cayetano.

Mar y Sierras B será la categoría que contará con la mayor cantidad de unidades, totalizando 30, mientras que Minicross llevará a este compromiso 29 pilotos. Por el lado de Mar y Sierras A serán 15 y en el TC del 40 tendrá 8.

MAR Y SIERRAS B (30)

NRO PILOTO

2 Reynosa, Leonel

3 Campos, Matias

4 Fernandez, Juan I.

6 Sabelli, Paulo

8 Vidal, Marcelo

10 Tambussa, Pablo

11 De Francisco, Gaspar

12 Angeli, Andres

13 Ciancaglini, Eric

14 Guarino, Ruben

15 Tambussa, Sergio

18 Salvador, Juan Manuel

21 De Hormaechea, Eugenio

22 Arrizubieta, Guillermo

24 Codagnone, Ignacio

27 Pedone, Federico

35 Diaz, Ivan

36 Graf, Luis

38 Barreiro, Federico

39 Cebrian, Carlos

44 Elias Catub, Yael

45 Moretti, Javier

47 Diez, Marcelo

56 D´Onofrio, Walter

60 Petry, Martin

63 Cebrian, Daniel

78 Girado, Fabrizio

81 Pecorena, Martin

86 Masson Cura, Bautista

99 Juarez, Cristian



TC DEL 40 (8)

NRO PILOTO

3 Irigoyen- Marlats

5 Perez, Alfredo

6 Ruppell, Guillermo

7 Razquin - Roumec

11 Pogorzelsky, Alexis

15 Vieytes, Manuel

20 Macerata, Pedro

22 Alberti - Alberti



MAR Y SIERRAS A (15)

NRO PILOTO

2 Alvarez, Matias

4 Alvarez, Federico

5 Garcia, Manuel

6 Gonzalez, Diego

7 Alonso, Raul

8 Furch, Ignacio

9 Giancaterino, Juan

11 Zotes, Jacinto

12 Garmendia, Carlos

15 Eracarret, Tomas

16 Fernandez, Daniel

21 Sacco, Julio

26 Pollet, Cristian

82 Veloz - Funcia

98 Baños, Matias



MINICROSS (29)

NRO PILOTO

5 Pereyra, Matias

6 Bustos, Ramiro

8 Skeich, Santiago

10 Delgado, Agustin

11 Belio Fauret, Gonzalo

14 Fernandez, Sebastian

15 Roumec, Federico

17 Diez D`Onofrio, Rodolfo

18 Cernuda, Nicolas

20 Huici, Emiliano

21 Garcia, Gustavo

30 Godoy, Leonardo

35 Di Lorenzo, Santiago

36 Egidi, Mauricio

40 Celuce, Federico

42 Padin, Maximiliano

43 Gazaneo, Santiago

46 Aldama, Agustin

47 Politano, Federico

49 Basualdo, Juan Cruz

63 Diez, Federico

64 Baracco, Juan Cruz

77 Errobidart, Agustin

79 Nielsen, Nicolas

81 Cabrera, Alejandro

90 Rubio, Diego

95 Coleff, Bruno

97 Larrieu Lacoste, Ruben

98 Solis, Nicolas

