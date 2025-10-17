Son 82 los anotados para Tres Arroyos
Este fin de semana las categorías Mayores del Sudeste disputarán la séptima fecha del campeonato en el autódromo “Segundo TaraborellI” de Tres Arroyos, anoche cerró la inscripción con un total de 82 pilotos confirmados.
Un buen parque tendrán las Mayores en su visita al circuito del Moto Club, que marcará la anteúltima fecha del torneo que finalizará en el mes de noviembre en San Cayetano.
Mar y Sierras B será la categoría que contará con la mayor cantidad de unidades, totalizando 30, mientras que Minicross llevará a este compromiso 29 pilotos. Por el lado de Mar y Sierras A serán 15 y en el TC del 40 tendrá 8.
MAR Y SIERRAS B (30)
NRO PILOTO
2 Reynosa, Leonel
3 Campos, Matias
4 Fernandez, Juan I.
6 Sabelli, Paulo
8 Vidal, Marcelo
10 Tambussa, Pablo
11 De Francisco, Gaspar
12 Angeli, Andres
13 Ciancaglini, Eric
14 Guarino, Ruben
15 Tambussa, Sergio
18 Salvador, Juan Manuel
21 De Hormaechea, Eugenio
22 Arrizubieta, Guillermo
24 Codagnone, Ignacio
27 Pedone, Federico
35 Diaz, Ivan
36 Graf, Luis
38 Barreiro, Federico
39 Cebrian, Carlos
44 Elias Catub, Yael
45 Moretti, Javier
47 Diez, Marcelo
56 D´Onofrio, Walter
60 Petry, Martin
63 Cebrian, Daniel
78 Girado, Fabrizio
81 Pecorena, Martin
86 Masson Cura, Bautista
99 Juarez, Cristian
TC DEL 40 (8)
NRO PILOTO
3 Irigoyen- Marlats
5 Perez, Alfredo
6 Ruppell, Guillermo
7 Razquin - Roumec
11 Pogorzelsky, Alexis
15 Vieytes, Manuel
20 Macerata, Pedro
22 Alberti - Alberti
MAR Y SIERRAS A (15)
NRO PILOTO
2 Alvarez, Matias
4 Alvarez, Federico
5 Garcia, Manuel
6 Gonzalez, Diego
7 Alonso, Raul
8 Furch, Ignacio
9 Giancaterino, Juan
11 Zotes, Jacinto
12 Garmendia, Carlos
15 Eracarret, Tomas
16 Fernandez, Daniel
21 Sacco, Julio
26 Pollet, Cristian
82 Veloz - Funcia
98 Baños, Matias
MINICROSS (29)
NRO PILOTO
5 Pereyra, Matias
6 Bustos, Ramiro
8 Skeich, Santiago
10 Delgado, Agustin
11 Belio Fauret, Gonzalo
14 Fernandez, Sebastian
15 Roumec, Federico
17 Diez D`Onofrio, Rodolfo
18 Cernuda, Nicolas
20 Huici, Emiliano
21 Garcia, Gustavo
30 Godoy, Leonardo
35 Di Lorenzo, Santiago
36 Egidi, Mauricio
40 Celuce, Federico
42 Padin, Maximiliano
43 Gazaneo, Santiago
46 Aldama, Agustin
47 Politano, Federico
49 Basualdo, Juan Cruz
63 Diez, Federico
64 Baracco, Juan Cruz
77 Errobidart, Agustin
79 Nielsen, Nicolas
81 Cabrera, Alejandro
90 Rubio, Diego
95 Coleff, Bruno
97 Larrieu Lacoste, Ruben
98 Solis, Nicolas