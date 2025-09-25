Con el Ford Ka que cuenta con la motorización de Juan José Cassou y la atención en pista de Javier Confortti, el joven olavarriense redondeó un fin de semana de alto nivel competitivo.

“Estamos trabajando mucho como equipo para poder funcionar de esta manera, fue un fin de semana tremendo, con la pole, serie y un gran segundo lugar en la final que es muy difícil de conseguir”, expresó Spinella.

En el análisis de la carrera, el olavarriense contó, “La final para nosotros pensábamos que teníamos más ritmo que ellos, largué tercero por el pace car en la serie, logramos superar a Vázquez rápidamente y me tomé un par de vueltas para medir el ritmo de Calo, venía cuidando la tracción del auto. Luego me empezó a costar, luego del pace car se me hizo imposible, luego de la carrera descubrimos que se nos venía desinflando la goma trasera izquierda que es la de apoyo y nos arruinó el ritmo de la carrera”.

Más allá de la exigencia de la competencia, Spinella valoró el rendimiento general del conjunto, “No me sorprende el rendimiento del auto, porque veo cómo trabaja el equipo tanto Juanjo en el motor como Javier (Confortti) con el auto, están en todos los detalles para mejorar y conseguir que funcione de esta manera”.