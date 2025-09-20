El piloto de Olavarría, autor de la pole, se quedó también con la serie inicial de la clase intermedia la cual ganó con autoridad demostrando un gran ritmo en su Ford ka, pero se vio interrumpida por el ingreso del auto de seguridad, por lo que mañana partirá desde la segunda fila la final.

En este mismo parcial corrió Gabriel Malian que consiguió avanzar hasta la cuarta colocación, llegando por delante de Santiago Lantella, que había partido desde el último lugar y sexto terminó Bernardo Poggi.

En la segunda serie el triunfo quedó para Francisco Calo, seguido por Buchholz e Idoldi. En el último parcial ganó Pablo Vázquez, que fue el más rápido de los tres vencedores, por lo que largará primero en la final del domingo. Su escolta fue Joaquín Melo, que consguió avanzar con buenas maniobras, mientras que tercero terminó Nicolás Herrera.