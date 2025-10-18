En uno de los escenarios más veloces del calendario las tres categorías se preparan para entregar un gran espectáculo con las finales de mañana, gracias a las características del trazado.

Valentino Spinella marcó el mejor tiempo en la clasificación y más tarde pudo concretar el triunfo en la primera serie, que resultó la más lenta de las tres. Los dos restantes fueron ganadas por Thomas Marchesin y Matías Clapier.

Gabriel Melian, con su Ford Ka, realizó un buen trabajo en el segundo parcial enel que ocupó el cuarto puesto.

