Turismo Pista
Spinella y Pezzucchi se destacaron en Toay
El Turismo Pista se presenta en el autódromo pampeano para llevar a cabo la novena fecha del calendario 2025. En la Clase 2 Valentino Spinella tuvo un gran sábado, hizo la pole y ganó la serie. Nicolás Pezzucchi fue segundo en la clasificación
En uno de los escenarios más veloces del calendario las tres categorías se preparan para entregar un gran espectáculo con las finales de mañana, gracias a las características del trazado.
Valentino Spinella marcó el mejor tiempo en la clasificación y más tarde pudo concretar el triunfo en la primera serie, que resultó la más lenta de las tres. Los dos restantes fueron ganadas por Thomas Marchesin y Matías Clapier.
Gabriel Melian, con su Ford Ka, realizó un buen trabajo en el segundo parcial enel que ocupó el cuarto puesto.