Cuando estaba todo dado para que la carrera más importante del año de APPS se lleve adelante en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, todo quedó trunco por el mal clima previsto para Olavarría.

En la casa del bicentenario, en la ciudad de Olavarría, se realizó una exhibición de autos de las tres categorías y minutos previos a la conferencia de prensa que serviría como lanzamiento de la competencia llegó un llamado de defensa civil con la recomendación de suspender el evento por las malas condiciones climáticas que se darán el fin de semana.

Luego de esto comenzó una deliberación entre los directivos del AMCO y APPS llegando a la decisión de suspender la competencia para este fin de semana.

En definitiva, el próximo sábado se desarrollará la competencia, pero no será con pilotos invitados, por lo que en los próximos días se dará a conocer el cronograma.