En el mediodía del martes se confirmó la suspensión de la competencia pactada para este fin de semana debido a la baja cantidad de pilotos que habían confirmado su presencia, “Tuvimos una suspensión más, se nos sigue complicando el campeonato y tenemos que reprogramar el calendario para llegar de la mejor manera a fin de año. No recuerdo otro año así de difícil, con tantas suspensiones”, remarcó el presidente de APPS.

Todo comenzó el lunes por la mañana, en donde varios pilotos comenzaron a poner en duda su presencia, teniendo en cuanta que el 12 de octubre se correrá la competencia con invitados, “Recibí varias consultas de pilotos que no iban a ir a correr para esperar la de dos pilotos, por eso decidimos hacer la consulta en los grupos de whatsapp si iban a correr o no este fin de semana en San Cayetano. Dadas las repuestas nos encontramos que solo había 24 autos presentes, la Gol directamente no iba a correr. Hoy nos comunicamos con Julio Cariac, le comenté el problema y llegamos al desenlace del mediodía de suspender porque no dan los números para hacerla ni siquiera el día domingo”, explicó.

Luego de la visita al autódromo del AMCO, la continuidad será en el trazado del AMCA, “La continuidad será el 12 de octubre en Olavarría, luego el 23 de noviembre en Azul y reprogramar las últimas dos fechas, que serán en el mes de diciembre, eso lo decidiremos en estos días. La idea es correr el 7 de diciembre y el 28 para cerrar el año”.