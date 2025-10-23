La fecha siguiente de APPS será en el “Oscar Mauricio Franco” el 23 de noviembre, dejando de lado la carrera con pilotos invitados. Tartúferi explicó los motivos de esta determinación, “El día sábado cuando me retiro del circuito, hablamos varios temas con Ramiro Pastore y el Comisario Deportivo y adjunto, fueron varias cosas las que habían pasado el día sábado que eran para solucionar y no parecían ser tan graves, había que trabajar un poco más en conjunto. Con el transcurso del lunes, del martes y del mismo día de ayer, empecé a recibir distintas clases de queja de los pilotos, de cosas que le habían pasado”, contó Diego.

Por los inconvenientes que le fueron expresando volvieron a comunicarse con el directivo del AMCO, “A medida que me fueron contando, en la reunión de comisión que tenemos nosotros tuvimos una comunicación con Ramiro Pastore, le explicamos la situación cual era y las quejas que habíamos tenido y bueno, él nos dio su parecer de lo que les había pasado. Más que nada saber qué era su primera carrera, había gente que no tenía experiencia en varios lugares, entonces se cometieron errores por falta de experiencia, por falta de conocimiento, todos esos errores molestaron”, sostuvo.

“Había quejas de los baños, del pasto alto, y nos termina diciendo que si queremos más calidad dentro de lo que es el fin de semana de carrera teníamos que engordar un poco el costo de carrera. Nosotros le dijimos que era imposible porque llegamos con lo junto a pagar esto. Ellos entienden que también es difícil hacer la carrera con esos costos, que no les queda nada. No podemos enojarnos, pero no podemos ir a correr, por eso cada uno por su lado y nosotros a buscar otro horizonte. Ahí fue que nos comunicamos con Azul y por eso se termina cerrando en Azul el día 23 de noviembre”, agregó Diego.

Hay que remarcar que el sistema de carrera será el tradicional y con puntaje y medio.