Toay, la anteúltima del campeonato
El Turismo Pista correrá este fin de semana en Toay, La Pampa, para lo que será la anteúltima fecha del campeonato con un parque de 124 protagonistas, entre las cuales habrá varios representantes de nuestra zona.
El veloz trazado pampeano recibirá a las tres divisionales para disputar un compromiso importante que podría coronar a Nicolás Benito como campeón de la clase menor.
El número final será de 124 unidades; la Clase 2 será la más numerosa, con un total de 48 autos, seguida por la Mayor con 39 y la Clase 1 con 37.
Entre los ausentes se destaca Michael Bocagni, que decidió no estar presente por cuestiones presupuestarias, luego del fuerte golpe en la última carrera.
Por otra parte, el equipo de Diego Valisi pondrá en pista el Chevrolet Celta en la Clase 2 de la mano de Adrián Oubiña, con la motorización de Juanjo Cassou.
Como es habitual, habrá una importante cantidad de pilotos de nuestra zona de influencia y varios motores que son preparados en Olavarría.
La actividad comenzará el día viernes para las Clases 1 y 2 con entrenamientos y la primera tanda de clasificación.
CLASE 1
N.º Piloto Marca Ciudad
3 BENITO, NICOLÁS UNO Olavarría
8 RODRÍGUEZ, IGNACIO UNO Lobería
26 ASTORGANO, NICOLÁS UNO Benito Juárez
64 SAFFARANO, PABLO UNO Lobería
95 ROJAS, NICOLÁS UNO Olavarría
108 TERUGGI, FRANCO UNO Lobería
111 TORRES, VALENTINO UNO Bolívar
114 MACUSO, EMANUEL UNO Napaleufú
CLASE 2
N.º Piloto Marca Ciudad
2 MELO, JOAQUÍN KA Tandil
87 SPINELLA, VALENTINO KA Olavarría
111 MELIAN, GABRIEL KA Olavarría
113 POGGI, BERNARDO MOBI Azul
148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY Benito Juárez
CLASE 3
N.º Piloto Marca Ciudad
10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO Lobería
33 FAURET, FRANCO ETIOS Benito Juárez
37 VOLPI, SIMÓN KINETIC Azul
92 PEZZUCCHI, NICOLÁS KINETIC Olavarría