El veloz trazado pampeano recibirá a las tres divisionales para disputar un compromiso importante que podría coronar a Nicolás Benito como campeón de la clase menor.

El número final será de 124 unidades; la Clase 2 será la más numerosa, con un total de 48 autos, seguida por la Mayor con 39 y la Clase 1 con 37.

Entre los ausentes se destaca Michael Bocagni, que decidió no estar presente por cuestiones presupuestarias, luego del fuerte golpe en la última carrera.

Por otra parte, el equipo de Diego Valisi pondrá en pista el Chevrolet Celta en la Clase 2 de la mano de Adrián Oubiña, con la motorización de Juanjo Cassou.

Como es habitual, habrá una importante cantidad de pilotos de nuestra zona de influencia y varios motores que son preparados en Olavarría.

La actividad comenzará el día viernes para las Clases 1 y 2 con entrenamientos y la primera tanda de clasificación.

CLASE 1

N.º Piloto Marca Ciudad

3 BENITO, NICOLÁS UNO Olavarría

8 RODRÍGUEZ, IGNACIO UNO Lobería

26 ASTORGANO, NICOLÁS UNO Benito Juárez

64 SAFFARANO, PABLO UNO Lobería

95 ROJAS, NICOLÁS UNO Olavarría

108 TERUGGI, FRANCO UNO Lobería

111 TORRES, VALENTINO UNO Bolívar

114 MACUSO, EMANUEL UNO Napaleufú



CLASE 2

N.º Piloto Marca Ciudad

2 MELO, JOAQUÍN KA Tandil

87 SPINELLA, VALENTINO KA Olavarría

111 MELIAN, GABRIEL KA Olavarría

113 POGGI, BERNARDO MOBI Azul

148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY Benito Juárez



CLASE 3

N.º Piloto Marca Ciudad

10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO Lobería

33 FAURET, FRANCO ETIOS Benito Juárez

37 VOLPI, SIMÓN KINETIC Azul

92 PEZZUCCHI, NICOLÁS KINETIC Olavarría



