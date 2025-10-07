Estas tres divisionales abrieron el calendario 2025 el 16 de marzo, pocos días antes de que la institución quedara acéfala y se cancelara la actividad. Cuando la nueva comisión directiva tomó la conducción comenzó una nueva era y esta será la primera competencia de automovilismo.

Tareas en el ingreso a la curva “Oscar Castellano”
Tareas en el ingreso a la curva “Oscar Castellano”

Habrán pasado 210 días para que la Monomarca, Promocional y Copa Gol vuelvan a competir en el “Hermanos Emiliozzi”, para ello se están ultimando detalles y dejándolo en condiciones para recibir la carrera más importante del año para APPS.

El piano de la recta principal “Oscar Aventín”
El piano de la recta principal “Oscar Aventín”

Fotos Prensa AMCO