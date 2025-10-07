AMCO
Trabajos en el autódromo “Hermanos Emiliozzi"
Diferentes tareas se están llevando a cabo en el autódromo del AMCO para recibir este fin de semana a las categorías de APPS, que disputarán su carrera con pilotos invitados con un parque superior a las 50 unidades.
Estas tres divisionales abrieron el calendario 2025 el 16 de marzo, pocos días antes de que la institución quedara acéfala y se cancelara la actividad. Cuando la nueva comisión directiva tomó la conducción comenzó una nueva era y esta será la primera competencia de automovilismo.
Habrán pasado 210 días para que la Monomarca, Promocional y Copa Gol vuelvan a competir en el “Hermanos Emiliozzi”, para ello se están ultimando detalles y dejándolo en condiciones para recibir la carrera más importante del año para APPS.
Fotos Prensa AMCO