Las cuatro categorías pasaron por el trazado del Moto Club Tres Arroyos para desarrollar la anteúltima fecha del torneo, en donde se empiezan a definir los campeonatos.

En Mar y Sierras A Matías Álvarez consiguió ser el nuevo monarca una fecha antes del final llegando a un nuevo triunfo.

En Mar y Sierras B la victoria quedó en manos de Fabrizio Girado que dominó de principio a fin con Leo Reynosa pegado a él, pero sin poder intentar una maniobra de superación, cruzando así la línea de sentencia.

El tercer lugar quedó para Juan Ignacio Fernández, pero una vez terminada la competencia fue excluido por un toque hacia Marcelo Vidal en la propia largada de la competencia. El podio lo heredo Federico Pedone. Los cintos primeros lugares los completaron Matías Campos y Eugenio De Hormaechea.

Minicross entregó un gran espectáculo, Gonzalo Belio Fauret alcanzó su primera victoria en la categoría y con ella la punta en el playoff. El piloto local tomó la punta luego en la primera parte de la carrera y la mantuvo hasta el final, pero tuvo que lidiar con la intervención del auto de seguridad y también con el ataque de Matías Pereyra que lo siguió hasta el final.

La tercera colocación quedó para Agustín Delgado, de un gran domingo, seguido por Juan Cruz Baracco y Ramiro Bustos.

En el TC del 40 Guillermo Ruppel ganó la primera final del domingo y siguió descontando puntos en el campeonato que tendrá un final muy ajustado. Su escolta fue Pedro Maceratta, que se mantiene al frente del torneo y la tercera posición fue para Alfredo Pérez, que resultó vencedor en la segunda final, seguido por Manuel Vieytes y Martín Roumec.