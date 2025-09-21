Un toque dejó sin chances a Colapinto
El incidente generado por Alex Albon dejó sin posibilidades la piloto argentino, que hasta ese momento venía realizando una buena carrera en Bakú. El triunfo quedó para Max Verstappen y un domingo para el olvido de McLaren.
El incidente generado por Alex Albon dejó sin posibilidades la piloto argentino, que hasta ese momento venía realizando una buena carrera en Bakú. El triunfo quedó para Max Verstappen y un domingo para el olvido de McLaren.
Las esperanzas de Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú se desmoronaron en el giro 16 cuando fue tocado desde atrás por Alex Albon y con ello el argentino vio cómo otra oportunidad de concretar otra destacada labor quedó coartada, y debió continuar en la carrera en el fondo del clasificador, llegando 19°.
La largada fue certera, superando al brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas) en la primera vuelta y luego haciendo lo propio con Lance Stroll.
Cuando la fila india se estabilizó, intentó dar alcance a Fernando Alonso que tuvo cinco segundos de recargo por falsa largada, el argentino no pudo acortar la diferencia para intentar una maniobra de superación.
En la 16ta vuelta ingresó a boxes para cambiar los neumáticos medios, por los duros, cuando volvió a pista Albon provocó un toque que lo relegó y dañó algunos componentes del coche, afectando el funcionamiento del A525 por lo que solo se dedicó a girar para terminar la competencia, no sin antes tener un duelo con Pierre Gasly que a pesar de tener el auto entero y neumáticos con menso vueltas de uso, tardó bastante en superar a Franco, que finalmente terminó 19no.
Max Verstappen dominó de principio a fin una carrera que la contingencia más importante la tuvo en la vuelta inicial, cuando Oscar Piastri, líder del campeonato, quedó fuera de carrera.
Lando Norris no aprovechó esta oportunidad y solo alcanzó un séptimo puesto que solo le permite descontar 6 unidades.
George Russel cerró de gran manera el fin de semana al ser escolta del actual campeón y el podio lo completó Carlos Sainz en su mejor carrera desde que está en el equipo Williams.
La continuidad del calendario será
el 3, 4 y 5 de octubre, en el circuito callejero Marina Bay en donde se llevará a cabo el Gran Premio de Singapur.
POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO / DIF. 1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 51 1:33:26.408 2 63 George Russell Mercedes 51 14.609 3 55 Carlos Sainz Williams 51 19.199 4 12 Kimi Antonelli Mercedes 51 21.760 5 30 Liam Lawson Racing Bulls 51 33.290 6 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 51 33.808 7 4 Lando Norris McLaren 51 34.227 8 44 Lewis Hamilton Ferrari 51 36.310 9 16 Charles Leclerc Ferrari 51 36.774 10 6 Isack Hadjar Racing Bulls 51 38.982 11 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 51 1:07.606 12 87 Oliver Bearman Haas 51 1:8.262 13 23 Alexander Albon** Williams 51 1:12.870 14 31 Esteban Ocon Haas 51 1:17.580 15 14 Fernando Alonso* Aston Martin 51 1:18.707 16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 51 1:20.237 17 18 Lance Stroll Aston Martin 51 1:36.392 18 10 Pierre Gasly Alpine 50 a 1 vuelta 19 43 Franco Colapinto Alpine 50 a 1 vuelta NC 81 Oscar Piastri* McLaren 0 –