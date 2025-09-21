El incidente generado por Alex Albon dejó sin posibilidades la piloto argentino, que hasta ese momento venía realizando una buena carrera en Bakú. El triunfo quedó para Max Verstappen y un domingo para el olvido de McLaren.

Las esperanzas de Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú se desmoronaron en el giro 16 cuando fue tocado desde atrás por Alex Albon y con ello el argentino vio cómo otra oportunidad de concretar otra destacada labor quedó coartada, y debió continuar en la carrera en el fondo del clasificador, llegando 19°.

La largada fue certera, superando al brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) y Oliver Bearman (Haas) en la primera vuelta y luego haciendo lo propio con Lance Stroll.

Cuando la fila india se estabilizó, intentó dar alcance a Fernando Alonso que tuvo cinco segundos de recargo por falsa largada, el argentino no pudo acortar la diferencia para intentar una maniobra de superación.

En la 16ta vuelta ingresó a boxes para cambiar los neumáticos medios, por los duros, cuando volvió a pista Albon provocó un toque que lo relegó y dañó algunos componentes del coche, afectando el funcionamiento del A525 por lo que solo se dedicó a girar para terminar la competencia, no sin antes tener un duelo con Pierre Gasly que a pesar de tener el auto entero y neumáticos con menso vueltas de uso, tardó bastante en superar a Franco, que finalmente terminó 19no.

Max Verstappen dominó de principio a fin una carrera que la contingencia más importante la tuvo en la vuelta inicial, cuando Oscar Piastri, líder del campeonato, quedó fuera de carrera.

Lando Norris no aprovechó esta oportunidad y solo alcanzó un séptimo puesto que solo le permite descontar 6 unidades.

George Russel cerró de gran manera el fin de semana al ser escolta del actual campeón y el podio lo completó Carlos Sainz en su mejor carrera desde que está en el equipo Williams.

La continuidad del calendario será