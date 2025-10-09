Esta competencia es un clásico para el automovilismo olavarriense ya que su primera edición se realizó hace 23 años atrás y han pasado grandes pilotos dándole siempre una notable calidad de pilotos.

Sin ir más lejos este año los tres punteros de los campeonatos del Turismo Pista estarán presentes, Nicolás Benito (Clase 1) acompañará a Ramiro Elisiri, Joaquín Melo (Clase2) correrá con Facundo Media y Felipe Martini (Clase 3) hará lo propio con Gonzalo Etchecolatz.

Los dos pilotos que sobresalen por sus victorias con el paso de los años son Juan José Cassou, máximo ganador en la Monomarca, como piloto titular e invitado con 8 victorias como Martín Laborda, que ganó en seis oportunidades en la Monomarca y 4 en la Promocional, siendo el piloto que más veces subió a lo más alto del podio.

Esta carrera también tiene en su haber un triunfo de Omar “Guri” Martínez, que en el año 2013 se llevó el triunfo junto a Oscar Fornes.

En la Monomarca solo tres binomios consiguieron repetir victorias, Nicolás Pezzucchi junto a Juan Cruz Lavie en 2007/08, Emmanuel Bibiloni con Guido Vernice en 2021/22 y Esteban Riciutti acompañado de Martín Laborda en 2023/24.

La mayor cantidad de binomios para la Promocional se registró en el 2025 con 39 binomios y en la Monomarca fue en el 2021 con 50.

HISTORIAL GANADORES APPS

25/8/2002 AMCO Cassou-Vidal (1100) - Collodoro-Lopez.J.C (850) - F

11/9/2005 AMCO Fillol-Arregui (1100) - Pedersen-Danesa (850) F

21/05/2006 AMCO Cassou-Lopez (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) R

03/06/207 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Spinella.J-Spinella.P (850) F

27/7/2008 AMCO Pezzucchi-Lavie (1100) - Volpi-Barcelon (850) R

13/9/2009 AMCO Laborda-Cassou (1100) - Gelso-Laborda (850) R

26/9/2010 AMCO Coria-Laborda (1100) - Serra-Gelso R (850)

25/9/2011 AMCO Gianotti-Cassou (1100) - Roman-Laborda R (850)

15/7/2012 AMCO Laborda-Spinella (1100) - M.Garcia-Roman R (850)

2013 -Fornes-Martinez (1100) - Gelso-Serra (850) F

2014 - 4° AMCO Cassou (1100) - Robbiani-Robbiani (850) F

14/6/2015 AMCO Crevatin-Laborda (1100) - Macaluso-Toscano (850) F

10/7/2016 AMCO "100 KM" Melian-Herrera - Picone-Matta (F)

30/9/2017 AMCO Tambucci-Cassou. Tartuferi-Masson (F)

06/5/2018 "100 KM"AMCO - Tambucci-Lezaeta - Curra-Cipres (F)

19/5/2019 AMCO "100 KM" Rojas.N-Cassou.J.J - Gonzalez.C-Laborda (F)

2020 NO SE CORRIÓ POR LA PANDEMIA

26/9/2021 "100 KM" AMCO Bibiloni-Vernice - Macaluso-Herrera (F)

17/7/22 "100 KM" AMCO Bibiloni-Vernice - Collodoro-Matta (F)

14/5/23 "100 KM" AMCO - Riciutti-Laborda - Fucci-Matta (F)



MONOMARCA

20 EDICIONES (17 BINOMIOS DIFERENTES)

REPITIERON TRIUNFOS

PEZZUCCHI - Lavie (07/08)

Bibiloni Vernice - (21/22)

Riciutti/Laborda (23724)

22 ganadores

MÁXIMOS GANADORES

Monomarca

Juan Jose Cassou ( 8 ganadas)

3 como titular, 5 como invitado

Martín Laborda (6 ganadas)

2 como titular - 4 como invitado

PROMOCIONAL

REPITIERON TRIUNFOS

Spinella J. Spinella P. (06/07)

C. Gonzalez /Martín Laborda (19/24)

Martín Laborda (4 ganadas)

2 como titualr 2 como invitados

Nano Matta (3 ganadas como invitado)

CarloS Román (2 ganadas, 1 y 1)

