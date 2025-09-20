El “poleman” ayer había marcado el mejor tiempo en la general de entrenamiento, pero a la hora de clasificar fue uno de los que se vio perjudicado por la aparición de la lluvia y quedó 33º.

Hoy, con la pista seca y pese a los 15 kilos de lastre por el cambio de motor, Spinella ratificó lo que había mostrado en la segunda práctica y con un tiempo de 1m31s397, bajó el registro de Francisco Calo para lograr su 1ª “pole” en la categoría en la que debutó en La Plata 2024.

Facundo Onandia clasificó 2º a 0s167, seguido por Thomas Marchesín, Franco Nazzi y Francisco Calo que completaron el grupo de los 5 más rápidos.

Por el lado de los pilotos dela zona, Joaquín Melo se ubicó 12do, Gabriel Melian 19no, Bernardo Poggi 22do y Alejandro Marcilla 29no.