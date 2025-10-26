El equipo Alpine tuvo un pobre paso por el autódromo Hermanos Rodríguez de México; tanto el piloto argentino como su compañero Pierre Gasly concluyeron en los dos últimos lugares de los autos que terminaron la competencia, mostrando una vez más las carencias del A525.

En la largada, Franco Colapinto tuvo un roce con Lance Stroll, lo que derivó en un trompo que lo distanció del pelotón. Para la primera parte de la carrera utilizó el compuesto duro de neumáticos, que lo mantuvo cerca de 50 vueltas, cambiándolos por los rojos para la parte final.

En los giros finales, el argentino mostró mejor ritmo que el francés, pero cuando había acortado la diferencia y se disponía a superarlo tuvo que acatar la señalización de las banderas azules y darle paso a Oliver Bearman (Haas) y perdió esa oportunidad clara de sobrepaso. Luego llegó el auto de seguridad virtual por el abandono de Carlos Sainz, lo que impidió el ataque y terminó la competencia detrás de su compañero, aunque nuevamente mostrando un mejor ritmo de carrera.

En la punta, Lando Norris fue contundente y ganó sin problemas, mostrando un ritmo superlativo que rápidamente lo alejó de sus rivales.

Cuando la carrera se estabilizó, luego de las detenciones en los boxes, Max Verstappen sostuvo un ritmo de vuelta que le permitió avanzar hasta colocarse tercero y, en el final, cuando estaba en pleno ataque a Charles Leclerc, lo perjudicó el auto de seguridad virtual y debió conformarse con el último escalón del podio.

La cuarta posición fue para Oliver Bearman, que consiguió su mejor resultado en la categoría, llegando por delante de Oscar Piastri, que consiguió avanzar para cerrar con un quinto lugar un fin de semana muy complicado.

Los diez primeros puestos incluyeron a Kimi Antonelli y George Russell, ambos con Mercedes; el octavo lugar quedó para Lewis Hamilton, que debió soportar un recargo de diez segundos por exceder el límite de pista en el comienzo de la competencia. Esteban Ocon culminó noveno y la décima colocación quedó para Gabriel Bortoleto.