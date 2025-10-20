En las primeras vueltas Mauro Tramontana quedó como líder pero vueltas de carrera Newing empezaba a buscar al líder con el objetivo de ir por el primero lugar, mientras Nico se mantenía expectante.

Promediando la mitad de la carrera, Tramontana entró exigido en la confitería y Villamayor aprovechó para superarlos y saltar a la punta

Cuando la competencia entró en la parte final Gonzalo González volvía a tener problemas con el motor y empezaba a perder potencia y la punta del campeonato pasaba de Chevrolet a Ford. Quien lograba aprovechar todo esto era el actual Campeón Facundo Barnetche que escalaba y se metía en el 4° lugar.

En el final, “Nico” mantenía su ritmo y se llevaba la victoria por delante de José Luis Newing y Mauro Tramontana.

Con este resultado, el de Olavarría se va con la punta del torneo cuando queda una sola fecha para definir el 2025 la cual será en La Plata en diciembre con una doble fecha.