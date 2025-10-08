El piloto, que cuenta con motorización de Juan Villamayor, continúa firme dentro del playoff de la categoría y ya se prepara para el nuevo compromiso que tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Tres Arroyos.

“Fue un buen paso por Pigüé. En los libres anduvimos bien, pero luego para la clasificación no logramos resolver algunas tendencias que tenía el auto. A lo largo del domingo fuimos avanzando para terminar en el 5º lugar”, resumió Vidal sobre su actuación.

El piloto destacó además el rendimiento mostrado en carrera:

“En la final tuvimos buen ritmo la primera mitad de carrera, pero de mitad de carrera en adelante se cayó un poquito. Creo que nos pasó a todos más o menos lo mismo porque la pista se fue ensuciando”.

Con buenas sensaciones y confianza en su conjunto, Vidal ya piensa en lo que será la próxima cita del calendario:

“Tenemos buenas expectativas para este fin de semana. El auto terminó bien la carrera pasada y Tres Arroyos es un circuito que nos ha tratado muy bien, hemos hecho buenas carreras. El campeonato viene bastante apretado, está todo muy parejo y está muy difícil para mantenerse ahí adelante”.

Con constancia y regularidad, el olavarriense apunta a seguir siendo protagonista en la definición del campeonato del Mar y Sierras B.