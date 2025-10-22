El Ford atendido en la ciudad por su propio equipo fue contundente en su paso por le autódromo porteño y se llevó un triunfo más que importante de cara a la lucha por el campeonato, al que solo le resta una fecha en La Plata, la cual contará con dos carreras.

“La verdad que fue un domingo muy lindo, se disfrutó mucho, estamos muy contentos. El auto, como salimos del taller, terminamos andando, solamente hay que tocarle cosas pequeñas. No se cae nada, el auto de la primera hasta la última vuelta es igual. En la final venía cuidando bastante porque hacía mucho calor y los frenos venían sufriendo y cuando lo tuve que exigir al auto, respondió muy bien”, explicó Nicolás.

El auto funcionó muy bien desde la primera tanda de entrenamientos y esto se extendió a lo largo de todo el fin de semana, “En los entrenamientos me sentí muy seguro, el auto estaba muy firme, estaba seguro, no hacía nada extraño. Había que cuidar bastante porque era un circuito exigente”, remarcó.

En la largada partió desde el mejor lugar, pero quedó tercero en los primeros metros, pero luego consiguió recuperar la punta, “Nos tocó largar de la mejor posición y quedé tercero. Tramontana se tira bien por afuera y evité el roce, no quería que ninguno de los dos quede afuera, a mí no me conviene y a él tampoco. él por ahí no tenía mucho que perder, pero yo sí. Después Newing venía muy fuerte y me pasa en la horquilla, se tira por afuera, frena muy bien. Después ahí lo seguí dos o tres vueltas y vi que empezaron a bloquear, que se empezaron a pasar de largo. Y yo venía bien, yo venía cuidando los frenos porque sabía que iba a ser re importante. Newing se pasa en la entrada de la horquilla y salgo mejor a la recta y lo paso y en esa misma vuelta, Tramontana también venía al límite, bloquea y lo paso. Ahí quedé adelante y pude hacer una diferencia para ganar”