El piloto de Olavarría quedó conforme con el potencial que entregó el Ford el día viernes en las pruebas, pero el sábado todo se fue complicando.

“Había arrancado bien el fin de semana, pero luego se terminó complicando. Tengo un esguince muy fuerte en la mano, por suerte no llegó a ser quebradura. Tengo que hacer kinesiología para poder recuperarme”, relató Villamayor.

El problema se originó en la serie del sábado, cuando un toque lo dejó golpeado en pleno avance, “El sábado en la serie largué 4º, venía esperando qué pasaba adelante porque venían peleándose y la terminé ligando yo de rebote, me tocaron y el volante giró muy fuerte y no pude sacar la mano y me quedó un dolor grande. El domingo corrí la final con mucha lluvia, con la mano vendada y con un dolor muy grande, sabía que iba a ser difícil. Desde la primera vuelta se me acalambró de la muñeca para arriba, no aguantaba el dolor, solo giré para poder sumar puntos”.

Pese a las complicaciones físicas, el balance técnico fue positivo y dejó esperanza de cara a lo que viene, “Lo positivo fue que el auto volvió a ser el mismo. Habíamos arrancado muy bien el año, pero de mitad para adelante se empezó a complicar, pero seguiremos trabajando. Ahora viene Paraná, un circuito que no conoce ninguno, creo que tenemos que andar bien porque el auto volvió a ser el mismo”, remarcó Villamayor.

El piloto se enfoca en recuperarse físicamente para llegar en las mejores condiciones a la próxima cita en Paraná