El piloto de Olavarría llega como escolta en el certamen y con el objetivo de sostener el gran nivel mostrado en las últimas competencias.

Viene de ser segundo en la fecha pasada disputada en Paraná, donde volvió a mostrarse entre los protagonistas.

“Se trabajó bastante para esta carrera, no hicimos grandes cambios, pero revisamos todo de punta a punta, principalmente en los frenos porque en Paraná sufrieron mucho”, comentó Villamayor.

El olavarriense destacó además la performance del auto durante la temporada: “Estamos muy conformes con el rendimiento del auto, en Paraná como salió del taller terminó andando, no se tuvo que tocar nada, eso nos da mucha tranquilidad para lo que resta del año”.

En cuanto al desafío de volver al trazado porteño, recordó: “La carrera pasada en Buenos Aires tuvo buenas y malas para nosotros, el viernes choqué en los entrenamientos, por eso salí directamente a clasificar y logramos el mejor tiempo, por lo que el auto mostró un gran rendimiento”.

Con solo algunas fechas por delante, Villamayor mantiene intactas sus chances de pelear por la corona. “En el campeonato estamos muy cerca, esta es una carrera muy importante para poder sumar, hay que ir con ese objetivo”, cerró el piloto del Turismo 4000 Argentino.