Un gran dominó tuvo Nicolás que a pasó firme en base a un buen ritmo

“Fue un fin de semana, dentro de todo fue muy bueno para nosotros. Por ahí nos queda la espina esa de no podernos haber traído la serie, que nada, tuvimos un percance con la caja, pero bueno, un problema en la caja lo impidió”, comentó Villamayor tras la competencia.

El trazado entrerriano presentó un desafío extra para todos, ya que nadie tenía experiencia previa en ese circuito. “Era todo como una incógnita, nadie había girado el circuito, nadie lo conocía. Cuando llegamos ahí vi un circuito que parecía que no tenías margen de error, porque el mínimo error que cometías podías pegarte. Pero la verdad que nos cayó muy bien, tanto a mí como al auto. Solamente tuvimos que hacer algunos retoques, pero eran mínimos”, remarcó.

En la final, el olavarriense apostó a la inteligencia de carrera para poder avanzar. “En las primeras tres vueltas me cuidé, hasta que se arme la fila india y para después poder avanzar. Yo siempre voy a todo o nada, pero a esta altura del campeonato no hay que arriesgar de más, un punto ya es mucho. Ya tanto ganar una carrera, hay que sumar, porque todo nos sirve, por eso no arriesgamos de más y nos llevamos un gran resultado que nos permite estar a 1,5 puntos en el campeonato”.

Con este segundo puesto, Villamayor se ilusiona con la recta final del certamen dentro de la categoría, sabiendo que la regularidad será clave en la definición.