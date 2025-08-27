El olavarriense y su grupo de trabajo habían hecho un trabajo gigante para estar presentes en la fecha anterior, luego del accidente sufrido cuando retornaban de Buenos Aires. Si bien el resultado fue positivo, el funcionamiento del Ford les dejó dudas, por lo que se realizaron varias tareas para esta competencia.

“Mucho trabajo para esta carrera; se hizo toda la parte trasera nueva, sacamos el diferencial y revisamos todo de punta a punta, porque después del accidente lo armamos y fuimos a correr sin haber revisado en profundidad; pero por suerte está todo bien”, explicó Nicolás.

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones, Villamayor también destacó la atención puesta en detalles clave: “Trabajamos mucho en aerodinámica porque eso influye mucho; en la parte delantera se repasó todo a nuevo para controlar que todo esté bien”, agregó.

Villamayor encara con expectativas un nuevo paso en su gran temporada dentro de la categoría, donde buscará defender el liderazgo del campeonato, en el cual cuenta con 210 puntos, seguido por Gonzalo González con 196,5 y Ricardo Zubia con 176.