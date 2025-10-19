En el inicio el grupo A fue quien abrió los relojes en busca de las primeras referencias. Gonzalo Gonzalez abría los relojes y Nicolás Villamayor se colocaba a tiro también marcando los mejores tiempos de la tanda.

Al bajar la cuadriculada, Villamayor quedaba como la referencia escoltado por González y Facundo Barnetche.

Luego el grupo B, buscaría sus propios tiempos y en las primeras vueltas se posicionaban entre los mejores diez William Newing, Mauro Tramontana y Sergio Kobach.

En su segundo intento, Newing escalaba al cuarto lugar y sobre el final cuando el tiempo se estaba por consumar, el joven volante de Dodge iría en busca de un último intento y al caer la bandera a cuadros marcaba una vuelta de 1: 24.304 para quedarse con la poleposition.

De esta manera Newing superó por tan solo +0.214 a Nicolas Villamayor y por +0.232 a Gonzalo González.

Mañana a partir de las 08:00 se pondrá en marcha la primera serie que tendrá a William Newing y Facundo Barnetche desde la primera fila, mientras que en la segunda largaran desde la mejor fila Gonzalo González y Alejandro Roma.