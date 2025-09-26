El autódromo “Ciudad de Paraná” recibirá la octava fecha del campeonato del Turismo 4000 Argentino, siendo esta la primera visita a este escenario.

La categoría llega con 23 unidades a este compromiso, entre los que están presentes Nicolás Villamayor y Milton Veloz. La actividad dará comienzo este viernes a las 11:15 y constará de tres entrenamientos.

El sábado habrá un cuarto entrenamiento para luego realizar la clasificación y las series. El domingo a partir de las 10 de la mañana se disputará la final.

En el campeonato Gonzalo González es puntero con 230,5 seguido por Nicolás Villamayor con 221 y la tercera colocación es para Ricardo Zubía con 184.