Turismo 4000 Argentino
Villamayor sale a pista en Paraná
Este fin de semana la categoría disputará la octava fecha del calendario en el autódromo de Paraná, visitándolo por primera vez. Nicolás Villamayor llega como escolta en el campeonato detrás de Gonzalo González.
El autódromo “Ciudad de Paraná” recibirá la octava fecha del campeonato del Turismo 4000 Argentino, siendo esta la primera visita a este escenario.
La categoría llega con 23 unidades a este compromiso, entre los que están presentes Nicolás Villamayor y Milton Veloz. La actividad dará comienzo este viernes a las 11:15 y constará de tres entrenamientos.
El sábado habrá un cuarto entrenamiento para luego realizar la clasificación y las series. El domingo a partir de las 10 de la mañana se disputará la final.
En el campeonato Gonzalo González es puntero con 230,5 seguido por Nicolás Villamayor con 221 y la tercera colocación es para Ricardo Zubía con 184.