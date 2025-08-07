En lo que constituyó el pico del invierno, se ha verificado en territorio bonaerense una tendencia de aumento en el número de detecciones del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), causante de la bronquiolitis. Esta suba se ha registrado tanto en casos ambulatorios, registrados por las Unidades de Monitoreo Ambulatorio de Enfermedad tipo influenza, como en hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves.

En ese marco, de acuerdo al último Boletín Epidemiológico (BE 30) publicado por el ministerio de Salud bonaerense, en territorio provincial desde la cuarta semana de mayo, se observa de manera general un aumento sostenido en las internaciones por enfermedades respiratorias en niños menores de 5 años en todos los niveles de cuidado (intensivos, intermedios y mínimos).

De todas formas, tras la consulta al médico pediatra Gastón Seambelar en su columna habitual por LU 32, expresó que el paso de las vacaciones de invierno propició una disminución en la propagación del virus.

También se expresó respecto de la persistencia de tos en los más pequeños y cuando es conveniente consultar al profesional médico y ver la posibilidad de un tratamiento específico según sea el caso.

Por otra parte, en el marco de la Campaña Invierno Cuidado que impulsa la cartera sanitaria bonaerense, se pide a la población que complete esquemas de vacunación según edad y condición considerando, entre otras, las siguientes vacunas: antigripal, antineumocócica, vacunas con componente antipertussis, sarampión y contra COVID-19.

Es fundamental subrayar que desde el 2 de enero se encuentra vigente la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR) en toda la provincia de Buenos Aires por segundo año consecutivo. Tiene como propósito prevenir todas las formas de enfermedad del tracto respiratorio inferior causadas por el VRS en niños desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Quienes deben recibir esta vacuna para generar anticuerpos – defensas – y transmitirlas a los bebes al nacer son las personas embarazadas. Esta vacuna para prevenir la bronquiolitis se aplica entre las 32 y las 36,6 semanas de gestación, dado que la inmunización se produce por transferencia de anticuerpos a través de la placenta.

La vacuna contra el VSR se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en diciembre de 2023, por lo que es obligatoria y gratuita, y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia.

SIP / DIB