Tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría expresó la sorpresa del sector y planteó: “No creo que sea un acto electoralista; es la necesidad de juntar dólares”.

“No sé cuántos productores rurales tendrán producto guardado esperando para la venta; es muy poco lo que se está pudiendo hacer porque los campos están anegados, los caminos intransitables. Por más que tengamos una buena zanahoria para poder vender, hay un montón de otros factores que son prioritarios”, continuó.

Sobre el escenario local posterior a las precipitaciones del fin de semana, comentó: “Estamos muy complicados: llovieron alrededor de 80 milímetros en la última lluvia. Cuando parecía que la cosa se estaba acomodando, otra vez es un empujón para atrás” y explicó que en la campaña, en lo que respecta a fina, hay mucho campo que no se pudo hacer y la cosecha de gruesa “se terminó adentro del barro”.

Otro de los temas a los que apuntó fue el aumento de tasas municipales: “Desde las rurales estamos tratando de que bajen, de achicarnos por algún lado para tratar de ser más eficientes con los ingresos y acaban de bajar las tasas. Los caminos están cada vez peor; la verdad es que no es nada gratificante vivir en la comunidad rural hoy, estamos un poquito enojados con ese trato y la vida que nos toca tener día a día”.