Como presidenta de la Rural, destacó el apoyo recibido en lo que fue hacer sus primeras armas.

Aseguró no haber enfrentado frenos por ser mujer y enfatizó la importancia de la colaboración y el respeto por la trayectoria de sus predecesores.

Para ella, “la mujer rural trabaja en el campo”.

Puso como un reto significativo en su vida lo que fue la “lucha de 2008”. En referencia a esto, mencionó la responsabilidad de organizar y mantener los cortes de ruta, con los ánimos de las diferentes personas que conformaban los dispositivos.

Otro hito, dijo, fue su ingreso a la comisión directiva de CARBAP.