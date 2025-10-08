CAMPO Y LOGÍSTICA - En el marco del Día del Trabajador Rural, que se conmemora este 8 de octubre, habló sobre el trabajo y las inspecciones que vienen realizando junto al Ministerio de Trabajo y el RENATRE. A su vez adelantó: “Tenemos despidos como en todos los rubros”.

Por otra parte, otro de los temas de preocupación para los trabajadores rurales tiene que ver con la obra social que dejó de tener oficinas en Olavarría. “Seguimos atendiendo en el gremio, explicando cómo sacar un bono o un turno desde la plataforma. Seguimos atendiendo al público como UATRE, no como OSPRERA. La situación que están pasando los trabajadores rurales con el tema de la obra social es muy complicada. Es una vergüenza”.

“No ha mejorado en nada la prestación, no hay solución, la gente queda a la deriva. Está muy complicada la situación que están pasando los trabajadores. Hay cosas que no llegan en tiempo y forma, remedios que quedan a la deriva. Perdimos toda llegada y acceso al beneficiario”, continuó.

Ante esto último, reclamó: “La gente hoy en día tiene respuestas, nosotros no tenemos llegada. No puede ser que un trabajador tenga que viajar de Olavarría a Azul o a Mar del Plata porque no llegan o no mandan los medicamentos”.

En otra instancia, retomó el escenario laboral para quienes buscan empleo en el campo: “Hay establecimientos en el campo que están quedando tapera, no hay fuente de trabajo. Se están cerrando muchas fuentes de trabajo. Vas a una estancia y tenés uno o dos puestos vacíos. Campos chicos que han sacado a los trabajadores porque van y pegan una vuelta ellos una vez por semana. A nosotros se nos han cerrado muchas fuentes de trabajo”.

Respecto a los salarios, al final de la nota detalló: “Tuvimos un acuerdo que salió el 1 de septiembre, están medio complicadas con el no remunerativo, pero vino un ajuste del 1 de septiembre al 30; del 1 de octubre hasta el 30 y del 1 de noviembre hasta el 31 de julio en todas las categorías de peón rural”.