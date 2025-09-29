Para Sebastián Matrella, rápidamente se advirtió que “nada de eso, casi nada, le iba a llegar en beneficio personal”.

“La realidad es que fue un negocio que mayormente se lo quedaron las exportadoras. Estoy preocupado por este accionar del gobierno, porque en realidad este año se ha manoseado bastante el tema de las retenciones con las subas y las bajas”, admitió.

“Lo que necesitamos nosotros es planificación, previsibilidad y ver de qué manera las vamos eliminando. Uno entiende que no se puede sacar de un día para el otro porque ese dinero le va a faltar a las arcas del Estado, pero en realidad necesitamos una proyección, ver de qué manera se pueden escalonar y terminar de una vez por todas con este maldito impuesto”, sentenció Matrella.

Agregó que “es una medida que no suma a la producción”.

“Hoy lo que estamos haciendo es adelantar dólares que en el futuro nos van a faltar”, explicó el productor y concejal.

“En realidad eran dólares que los exportadores faltaban por liquidar: lo que se iba liquidando en cuentagotas, se liquidó todo junto”, concluyó.