“Estamos disfrutando de este día y de ver semejantes animales, tan buena genética, a todas las cabañas que nos acompañan”, describió Goldberg.

“La verdad que tuvo muy buena repercusión esta exposición; la convocatoria fue buena, pese a algunos imprevistos del clima, como las lluvias que a ciertos productores los complicaron un poquito para poder salir de los campos con los animales. A pesar de eso se logró reunir una buena cantidad y que la convocatoria sea realmente buena”, rescató la vicepresidenta de la Sociedad Rural de Olavarría.

“Quedó afuera una sola cabaña por una cuestión de lluvias. Ellos vienen desde 9 de julio, que es uno de los partidos que están más complicados con el tema del agua”, indicó Goldberg.

“A partir de las 2 de la tarde tenemos el remate de toros y además un especial de vientres. Algunos de esos productores de vientres son los que no pudieron cargar, pero el grueso o la gran mayoría pudo llegar y ya están acá”, repasó Alejandra Goldberg.

“También abarcamos la zona de Necochea, de Lobería, Balcarce, así que es bastante amplia la convocatoria”, puntualizó la productora.

“La expectativa es muy buena. Creemos que va a ser un buen remate, que se va a poder vender todo con buenos precios”, expresó Goldberg.

“Esperamos que todos los productores se acerquen esta tarde, que vengan a encontrarse con estos buenos animales y que además por ahí puedan aprovechar para hacer algún buen negocio, adquirir algún vientre, algún toro; eso siempre hace falta. Los esperamos para disfrutar esta tarde”, concluyó Alejandra Goldberg, vicepresidenta de la Sociedad Rural de Olavarría.