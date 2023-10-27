"Son acciones que no se deben aplicar y hay que desterrarlas"
Así se refirió el titular de Carbap Horacio Salaberri a la intervención que el gobierno habría pretendido hacer sobre las operaciones que se realizan en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, denunciadas en un comunicado por la entidad del campo.
El dirigente ruralista hablò sobre este tema con Radio Olavarrìa y dijo que lo mejor es la transparencia de los mercados.
"Cualquier cuestión que interfiera en lo que es la libre operatoria de la oferta y la demanda jamás tuvo resultado", aseguró.
"El problema no es la carne, el problema en la inflación", sentenció Salaberri