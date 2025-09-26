CARBAP: “El campo necesita reglas claras y duraderas, no parches coyunturales”
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un comunicado en el que expresó su malestar por los efectos de la decisión del Gobierno Nacional de llevar a cero los derechos de exportación en un período breve. Advirtieron que no hubo ningún beneficio para los productores que terminó siendo un negocio para los exportadores.
“Esta resolución alteró el normal funcionamiento del mercado de granos, generó incertidumbre y desconfianza, y solo consolidó ganancias extraordinarias para un reducido grupo de intermediarios, sin aportar soluciones de fondo ni estímulos genuinos a la producción”, indicaron.
“Desde CARBAP advertimos que políticas de este tipo no construyen un camino de desarrollo para el país, sino que profundizan privilegios y dejan, una vez más, a los productores al margen de cualquier mejora”, se agregó en el comunicado. Asimismo, sostuvieron que “el campo necesita reglas claras, previsibles y duraderas, no parches coyunturales. La eliminación de las retenciones debe seguir siendo el objetivo, pero debe realizarse de manera planificada, seria y con los productores en la mesa de decisiones”.
“Por último, alertamos a los productores a actuar con cautela, porque los exportadores pueden haber anotado las DJVE, pero aún tienen que comprar los granos y cuentan con una capacidad de pago muy superior a la que están reconociendo en el mercado”, cerraron.