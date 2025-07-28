Para él, lo principal es “volver a tener rentabilidad” porque con este nivel de impuestos la rentabilidad era negativa, lo que hace que se contrate menos o hasta se despida.

Agregó que la baja de la presión fiscal, hace que la actividad se desarrolle.

Considera que, si en la provincia uno se aparta de las grandes urbes, cuesta ver desarrollo.

Siempre que el productor tiene plata, la reinvierte en los establecimientos y genera trabajo.

En otro orden, consideró que hay una situación de precios bajos a nivel internacional, que no tiene que ver con lo que sucede en el país, pero repercute.

Si las cosechas aumentan en EE.UU. y Brasil, y la presión impositiva se mantiene, los productores van a seguir reclamando y va a ser un tema a resolver.

Ginastet adelantó que la decisión de reducir retenciones no debería impactar en el precio de los alimentos que se comercializan en las góndolas argentinas.

Aclaró que también la reducción de derechos de exportación alcanza al trigo.

En referencia a los temas que hay que discutir en la provincia y que viene bien un proceso electoral exclusivo, mencionó cuestiones impositivas.

Readecuación del Impuesto Inmobiliario, las tasas por caminos rurales y otras que han proliferado, Ingresos Brutos, y otros asuntos que no se podían debatir.

Pidió transformaciones en baja de gastos para reducir impuestos. Considera que el modelo de más Estado e impuestos llevó a más pobreza, por eso no funcionaba.

