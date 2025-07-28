CRA: ‘Éramos optimistas, pero no esperábamos la eliminación total’
El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, se expresó en Radio Olavarría, luego de los anuncios del sábado pasado. Se mostró satisfecho, pero aclaró que diálogo con el gobierno, no significa que piensen igual.
Agregó que ha llegado el momento de trabajar distinto y en eso hay cierta coincidencia con el gobierno.
En relación a la Mesa de Enlace, destacó la gimnasia de trabajo que tienen entre los cuatro presidentes.
Pronosticó que continuarán juntos en el camino, buscando la unificación en todo el país.
MR