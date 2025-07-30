��Hay mucha gente trabajando en esto”, sostuvo Erreca y amplió: “Es un desafío para la institución en un momento complejo en la zona, en el contexto climático, en caminos, sin entrar en ese tema. Poder brindarle a la zona mayor expectativa en productividad y en genética al productor ganadero de Bolívar, Olavarría, de la región, ese fue el planteo y ahí apuntamos”.

“De tal forma que encima te toma el pelo y realiza un rally el próximo fin de semana en algunos sectores de caminos rurales y ahí están arreglando los caminos para el rally, pero para la familia rural, para el productor, para el que invierte, aparentemente no hay plata”, continuó.

En este sentido, hizo referencia a las acciones iniciadas por el Municipio con aquellos productores que no pagaron las tasas: “El municipio está iniciando juicios de apremio. Es una herramienta legal, pero me parece que no es el planteo mas empático porque ni siquiera hay una notificación previa, hubo casos de embargos de cajas de ahorro sin previo aviso. Es un avasallamiento a los derechos”.

LP/MR