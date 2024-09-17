Gran remate de la firma Saenz Valiente en Cañuelas
Gervasio Saenz Valiente, uno de los martilleros de la firma, dialogó con Radio Olavarría al respecto. El remate de este lunes se llevó a cabo en el marco de la Expo Angus que se realiza durante toda la semana.
Dijo que está más contento por la calida de los animales que por los precios.
Sobre como se ha comportado el año, en cuanto a los remates, dijo que arrancó muy bién, con buenos precios y buena mercadería.
Destacó el hecho de que el gobierno no se meta en el tema y entienda que es un mercado que se maneja por oferta y demanda.
Sobre el Mercado Agroganadero de Cañuelas dijo que es un gran lugar.