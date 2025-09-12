DIB - Se trata de un cambio que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, implicará para la producción ganadera un ahorro de unos US$25 millones debido a que se dejará de aplicar la dosis a ciertas categorías.

La medida, oficializada este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 711/2025, apunta, según se informó, a reducir costos para la producción ganadera sin poner en riesgo la sanidad ni el estatus sanitario del país.

Según explicó el funcionario, a partir de la segunda campaña de vacunación de 2026 dejarán de inocularse vaquillonas, novillos y novillitos, categorías que ya cuentan con la inmunidad suficiente. “Este cambio significará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares”, dijo.

En paralelo, los establecimientos de engorde a corral (feedlots) quedarán exceptuados de participar en la primera campaña anual, lo que reducirá en casi 2 millones las dosis aplicadas y permitirá una baja de costos estimada en 3 millones de dólares adicionales.

En total, el nuevo esquema representa una reducción de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa y un ahorro global de 25 millones de dólares para los productores. “Se trata de un avance que mantiene intactas las condiciones sanitarias y comerciales de la Argentina, al mismo tiempo que mejora la competitividad del sector”, resaltó Caputo en su mensaje.