Durante la primera jornada se realizarán las charlas y exposiciones ante la presencia de público local, regional y nacional, mientras que el segundo día se llevará a cabo la parte práctica en un tramo de camino rural cercano a la ciudad, donde se mostrarán técnicas y maquinaria de trabajo.

“En junio empezamos a trabajar, estamos orgullosos de que nos hayan elegido como sede de trabajo”, expresó Arrignon y detalló que la organización está a cargo del Municipio de Olavarría, el Ministerio de Desarrollo Agrario, la Facultad de Ingeniería y la Revista Vial.

La propuesta es abierta al público en general y las personas que deseen participar pueden hacerlo inscribiéndose a un formulario a través de la página de la Revista Vial.

Actualidad de los caminos rurales

Sobre otra parte de la entrevista habló acerca de la actualidad de los caminos rurales: “Estamos desplegando muchos equipos, distribuyendo mucho material. Si miramos alrededor, sobre todo la parte de Bolívar para arriba, son zonas muy afectadas por el agua”.

“Nosotros hoy tenemos pocos cortes de caminos intransitables. Falta mucho trabajo fino; la semana que viene salen dos retroexcavadoras que se licitaron hace 20 días, vamos a tener horas de moto, retro y camión y, a su vez, en paralelo sale alcantarilla el primero de octubre”, continuó.