Deben usar la App
OSPRERA deja de funcionar en la sede de la Sociedad Rural de Bolívar
La Sociedad Rural de aquel punto informó en la mañana de este lunes que “a partir del miércoles 1° de octubre, la oficina de OSPRERA dejará de atender en nuestra sede”.
Es importante destacar que esta medida responde a una decisión institucional de OSPRERA y no de la Sociedad Rural de Bolívar.
En adelante, los afiliados deberán realizar sus gestiones a través de la aplicación oficial de OSPRERA o mediante los canales de atención habilitados por dicha obra social.