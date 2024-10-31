Córdoba dijo que esa es la expectativa que tiene el productor, aunque nadie se explique el porque, ya que no se espera una reactivación del consumo.

La única posibilidad es que el comprador siga apostando a la hacienda en lugar de irse, por ejemplo a la inversión en dólares.

Sobre el remate aseguró que Álzaga Unzué vende hacienda y no financiación en comparación con otros remates.