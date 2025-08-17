En dialogo con LU 32, el delegado de Crotto, Marcelo Eugui contó en la previa “esperamos que la gente venga, con las mismas expectativas de cada año. Tendremos un buen marco de público.”

El funcionario anticipó a pesar del día gris y la llovizna matinal que “el camino se encuentra en buenas condiciones” .

El programa tendrá emprendedores con sus puestos alrededor de la plaza, además comidas típicas y un desfile por el pueblo que dará inicio a la jornada desde las 11 hs , de esta décima edición de la Fiesta de la mujer campera.

Con cobertura exclusiva de la periodista agropecuaria, Luciana Pedernera, habrá noticias ,imagenes y testimonios durante la jornada que podrán seguirla ademas en nuestras redes sociales.

JLR