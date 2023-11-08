Remate UMC en Olavarría
Se realizó este miércoles en la Sociedad Rural de Olavarría el remate de la firma que estuvo organizado por la Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría. El encargado de la venta de hacienda fue Julio Schmale. Se subastaron 1.000 vacunos con plazos de 30 y 60 días, ventas que efectuó el martillero Victor María Sissini.
Faena:Novillos:$850/$930 Vaquillonas:$800/$940 Vacas buenas:$682/$750 Manufactura:$615/$640Toros:$730/$830No apto China: Vacas:$600/$680Toros:$600Invernada machos:Terneros 164 a 183 k $1.219,51/$1.142,07 $209.000,00De 200 a 224 k $1.100/$1.116,07 $250.000,00De 240 a 254 k $1.029,16/$972.44 $247.000,00 De 270 k $925.92 $250.000,00 De 304 a 322 k $944.07/$891.30 $287.000,00Invernada hembras:Terneras 148 a 157 k $1.131,94/$955.41$150.000,00De 203 a 210 k $970.44/$952.38 $200.000,00De 237 a 248 k $946.50/$927.41 $230.000,00 Vientres:Vaquillonas con garantía de preñez $450.000,00Vacas preñadas $350.000,00Toros:A Angus : $800.000/$850.000Limangus:$750.000