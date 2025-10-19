La actividad fue organizada en conjunto entre el Municipio y las asociaciones civiles Ola Rosa y Proyectar por Los Pueblos.

En la ocasión se concretaron talleres, charlas y espacios de diálogo e intercambio focalizados en la concientización, prevención e información sobre el cáncer de mama, todo enmarcado en el denominado “octubre rosa”, el calendario de propuestas que se ha desplegado en diversos puntos de todo el Partido durante el corriente mes.

En ese marco, integrantes de Ola Rosa encabezaron una charla en la que compartieron conocimientos y experiencias. Contaron con el acompañamiento y complemento de profesionales de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Por último, encabezado desde la Dirección de Desarrollo Agropecuaria y el INTA se llevó a cabo un taller de huerta familiar y una plantación de árboles, para poner en valor y embellecer espacios públicos de la localidad.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud Florencia Lestrada, la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González, el director de Desarrollo de las Localidades Gastón Sarachu y la Delegada Municipal de Recalde Claudia Ricci.